El Govern central aprova una subvenció directa de 25,6 milions a la Generalitat per Rodalies

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret pel qual es concedeix una subvenció directa de 25,6 milions d'euros a la Generalitat per finançar les actuacions del Pla d'Acció de millora dels serveis de Rodalies corresponents a 2024, segons publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest divendres.
L'ajuda, articulada a través del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, dona compliment a l'acord aconseguit en la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat del 28 de febrer de 2025, pel qual l'Estat assumeix el cost de les actuacions executades aquest any en el marc del citat pla.
La subvenció s'abonarà en dues anualitats amb la mateixa quantia: 12,79 milions l'any 2025 i 12,79 milions l'any 2026 i, una vegada rebuts els fons, la Generalitat haurà de transferir la totalitat de l'import a Renfe Viajeros, operador del servei.
Segons el reial decret, els fons serviran per garantir la sostenibilitat dels serveis de Rodalies i regionals a Catalunya, incloent increments de l'oferta ferroviària, mesures de seguretat en estacions i instal·lacions i actuacions de lluita contra el frau.
El Govern justifica la concessió directa de la subvenció per raons d'interès públic, econòmic i social, en considerar necessari donar una resposta específica a les condicions singulars del servei de Rodalies i evitar una convocatòria pública.
Aquesta ajuda, que entrarà en vigor aquest dissabte, un dia després de la seva publicació en el BOE, se suma a l'aprovada el novembre de 2024 per cobrir els costos del Pla d'Acció de Rodalies entre 2016 i 2023, i s'emmarca en les competències estatals en matèria de ferrocarrils i planificació general de l'activitat econòmica.