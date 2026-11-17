MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat, a proposta del Ministeri de Treball, apujar el salari mínim interprofessional (SMI) per al 2027 en un 5,3%, fins als 1.286 euros al mes en 14 pagues (42,87 euros al dia) o un total de 18.004 euros anuals.
Juntament amb la pujada de l'SMI, el Govern central ha aprovat una deducció de l'IRPF perquè els perceptors d'aquesta renda mínima continuïn sense tributar aquest impost. Com a novetat d'aquest any, no s'aplicarà la rebaixa un cop facin la declaració de la renda (l'any següent), sinó que també s'ha modificat el reglament de l'IRPF perquè no tinguin cap retenció en la nòmina.
La diferència respecte a pujades anteriors és que aquest any, per la proximitat de la cita electoral del 29 de novembre, l'executiu ha aprovat la pujada de l'SMI i la nova deducció el mateix dia, en comptes d'aprovar-ho amb setmanes de diferència.
L'increment de l'SMI en un 5,3% se situa per sobre del 4,9% suggerit per la comissió d'experts que assessora el Govern central en aquesta matèria però és inferior al 7% que demanaven CCOO i la UGT.
D'aquesta manera, a partir de l'1 de gener del 2027, l'SMI passarà dels 1.221 euros mensuals d'ara a 1.286 euros, fet que suposa 65 euros més al mes o 910 euros més a l'any.
Amb l'aprovació d'aquesta norma, que beneficiarà prop de 2,7 milions de persones, el 13,6% dels assalariats, el Govern central compleix amb la intenció d'aprovar la pujada de l'SMI abans de les eleccions generals del 29 de novembre.