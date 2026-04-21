El Govern central aprova el Pla d'Habitatge, que garanteix que "cap euro" públic vagi a l'especulació

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat el Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030, amb el qual s'impulsarà la construcció d'habitatge públic i assequible, la rehabilitació del parc residencial, a més de nous ajuts per facilitar l'accés al lloguer i a l'emancipació, i que posa el focus en l'accés a habitatge dels joves i col·lectius vulnerables.
"Garantim que cap euro de finançament que posem damunt la taula vagi per a l'especulació, sinó al dret (a l'habitatge)", ha indicat la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
A més, tal com va avançar dilluns la ministra, el pla comptarà amb una clàusula per garantir que els procediments d'adjudicació d'habitatge públic segueixin vies "objectives, transparents i públiques" arran de l'escàndol del repartiment a ciutats com Alacant.
El 40% del pressupost del pla anirà destinat a augmentar l'oferta d'habitatge protegit de manera permanent, un altre 30% a la rehabilitació del parc d'habitatge ja existent a través d'ajuts específics i el 30% restant anirà destinat a ajuts com els destinats a l'emancipació juvenil, la reducció de la taxa d'esforç financer i la intervenció a zones tensionades.
El pla, que compta amb una inversió de 7.000 milions d'euros, el triple que l'anterior, determina que l'Estat assumirà el 60% de la inversió prevista, mentre que les comunitats autònomes aportaran el 40% restant.
No obstant això, segons ha indicat la ministra, el Govern central ha articulat la disposició pressupostària perquè en el segon semestre de l'any el pla es pugui desplegar per tot el territori, amb l'assumpció per part de l'administració general de tot l'esforç per a aquest any, amb l'objectiu que no hi hagi "excuses" per no implementar el pla.
En aquesta línia, la ministra ha afirmat que per elaborar el pla s'ha aprofundit en les garanties jurídiques i també és el més participatiu, amb 28 trobades amb les comunitats autònomes per conformar-lo i amb 400 aportacions rebudes per part del sector.
Així mateix, segons ha detallat Rodríguez, el Consell d'Estat també ha estudiat el pla, oferint un dictamen favorable, amb algunes aportacions que s'han tingut en compte, que el milloren i que donaran "més tranquil·litat".