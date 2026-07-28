Publicat 28/07/2026 20:30

El Govern central aprova l'indult parcial de Laura Borràs

Archivo - La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, durant el congrés de Junts, a 25 d'octubre de 2024, a Calella, Barcelona, Catalunya (Espanya).
Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu

MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'indult parcial a l'expresidenta de Junts Laura Borràs, pel qual se li commutarà la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia per una altra de dos anys.

Segons ha informat el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, la resta de la pena --multa i inhabilitació de 4 anys i 1 dia-- es manté.

Segons ha expressat el Ministeri, l'indult es concedeix en els termes plantejats pel propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va ser el que va condemnar Borràs, i que en la sentència va afirmar que la pena de presó resultava "desproporcionada i excessiva".

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