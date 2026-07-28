El Govern central aprova l'indult parcial de Laura Borràs

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'indult parcial a l'expresidenta de Junts Laura Borràs, pel qual se li commutarà la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia per una altra de dos anys.
Segons ha informat el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, la resta de la pena --multa i inhabilitació de 4 anys i 1 dia-- es manté.
Segons ha expressat el Ministeri, l'indult es concedeix en els termes plantejats pel propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va ser el que va condemnar Borràs, i que en la sentència va afirmar que la pena de presó resultava "desproporcionada i excessiva".