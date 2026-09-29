El Govern central aprova els dos decrets d'habitatge i confia que es convalidin divendres al Congrés

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 29 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha aprovat aquest dimarts en el Consell de Ministres dos reials decrets d'habitatge que inclouen la protecció contra els desnonaments ampliada fins al 2030; la regulació dels lloguers de temporada i habitacions; la prohibició de la compra d'habitatge per part de fons voltors fins al 2028 i la pròrroga de dos anys dels contractes en vigor que acabin abans del 31 de desembre del 2028, entre altres mesures.
Així ho ha detallat la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual ha assenyalat que "és un acord de molta rellevància social", ja que l'habitatge "és el principal problema dels espanyols".
A més d'aquestes mesures, s'ha arribat a un acord per a la renovació automàtica dels lloguers, que anirà en el decret llei de mesures urgents per reforçar l'estabilitat dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual.
L'executiu ha sol·licitat al Congrés la celebració d'un ple extraordinari aquest divendres per poder convalidar els dos decrets.
MESURES CONTRA L'ESPECULACIÓ I ELS PISOS TURÍSTICS
Rodríguez ha explicat que el decret també contempla mesures per "paralitzar compres especulatives" d'habitatge i ha assenyalat que es prohibirà que determinades empreses continuïn "mercadejant" amb aquest bé, tot i que no ha detallat què es considerarà un fons voltor.
En aquest bloc, l'executiu reordena a més la fiscalitat de les Socimi per orientar-ne la inversió cap a l'habitatge assequible, segons ha explicat la ministra, que ha defensat que la inversió es dirigeixi a aquest àmbit i no a l'especulació.