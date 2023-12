El Govern central aprova ampliar la calçada de l'N-260 entre Portbou (Girona) i França

GIRONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports ha aprovat provisionalment el projecte d'ampliació de l'ample de la calçada de l'N-260 entre Portbou (Girona) i França.

Preveu invertir-hi uns 200.000 euros i actuar en cinc trams diferenciats, i sotmetrà el projecte aprovat a informació pública, segons un comunicat del Ministeri d'aquest dilluns.

Pretén "dotar la plataforma de prou sobreample" com perquè hi passin vehicles pesats, autobusos o altres vehicles, ja que és l'única via d'accés al municipi.