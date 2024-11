El Govern central aprova 110 mesures addicionals per als afectats per la dana per un valor de 3.765 milions

MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns un nou reial decret llei amb 110 mesures addicionals per fer front a la catàstrofe provocada per la dana, amb una inversió agregada de 3.765 milions d'euros.

El president del Govern central ha comparegut després de la reunió del Consell de Ministres --que s'ha celebrat de manera anticipada aquest dilluns-- per anunciar noves mesures i ajuts per als afectats per la dana, que se sumaran al primer paquet d'ajuts de 10.600 milions d'euros aprovat la setmana passada.

Sánchez ha explicat que les mesures, que tenen com a objectiu donar una resposta immediata a la catàstrofe i reconstruir les zones afectades, s'aproven amb caràcter d'urgència i, per tant, entraran en vigor quan es publiquin en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

"El Govern d'Espanya, com el conjunt de la societat espanyola, està i estarà amb els valencians i valencianes tot el temps que calgui", ha subratllat el cap de l'executiu espanyol.

A més, perquè aquests ajuts arribin més ràpid, s'ha decidit implantar un avançament immediat del 50% a tots els ciutadans que sol·licitin els ajuts. "Un avançament del 50%, de manera que no hagin d'esperar mentre es tramita l'expedient", ha destacat el president.