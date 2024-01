El Govern central aposta per un pacte per "la 'conllevancia' de les identitats lliures" respecte a Catalunya

Simancas es queixa que la dreta agiti la mesura com un nou "apocalipsi", després de fer el mateix amb la covid i l'economia



MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, afirma que un dels principals reptes que afronta el nou Govern central és el de la convivència territorial, que implica un "pacte per les identitats lliures" en referència a la política cap a Catalunya.

Així ho ha indicat en un article en la revista 'Temas', dirigida pel president del CIS, José Félix Tezanos i de la qual Simancas és sotsdirector, que ha estat recollit per Europa Press.

Simancas enumera diverses prioritats de l'Executiu espanyol com la justícia social, la millora en la qualitat de l'ocupació, habitatge digne i sanitat eficient. En referència a Catalunya assenyala que el repte "serà el de la convivència territorial, consolidant el diàleg i el pacte per la 'conllevancia' de les identitats lliures i per al funcionament de cada engranatge de l'Estat que ha de servir amb democràcia i amb eficàcia a l'interès del conjunt".

El concepte de "conllevancia" aplicat al conflicte territorial amb Catalunya el va encunyar en els anys 30 del segle passat el filòsof José Ortega i Gasset, que sostenia que el problema català no es pot resoldre i només es pot aspirar a "comportar", segons va afirmar en un discurs davant les Corts sobre l'Estatut de Catalunya, el 1932.

"Doncs bé, senyors; jo sostinc que el problema català, com tots els que se li assemblen, que han existit i existeixen en altres nacions, és un problema que no es pot resoldre, que només es pot comportar, i en dir això, consti que no vull dir només que els altres espanyols ens hem de comportar amb els catalans, sinó que els catalans també s'han de comportar amb els altres espanyols", va assenyalar el filòsof llavors.

En el mateix discurs assenyalava que hi ha catalans que volen viure separats de la resta d'espanyols "i aquest és un problema que no es pot resoldre, sinó 'conllevar'", segons insistia. Deia, a més, que és un fet que existeixen catalans que pensen d'aquesta manera, però també "hi ha molts espanyols que senten Catalunya com un ingredient de la Història d'Espanya".

Pensava, per tant, que "el problema català" és "perpetu", és a dir "que hi ha estat sempre, abans que existís la unitat peninsular i hi continuarà sent mentre Espanya subsisteixi".

En el seu article, el secretari d'Estat no aporta més detalls que expliquin en què consisteix la seva idea de la "'conllevancia' de les identitats lliures".

L'AMNISTIA SERÀ LEGÍTIMA DESPRÉS DE PASSAR PEL CONGRÉS

D'altra banda, en l'article en la revista Temas, Simancas rebutja que l'aprovació de la llei d'amnistia que beneficiarà els implicats en el procés independentista a Catalunya, suposi un "apocalipsi" com, al seu parer, intenta fer creure la dreta.

"Les acusacions sobre l'arribada de l'apocalipsi de la mà dels governs d'esquerra són una constant en la dreta. Van anunciar apocalipsi sense vacunes amb la covid. Van anunciar apocalipsi de recessió i atur. Van anunciar apocalipsi de secessió territorial imminent. Van anunciar apocalipsi de finalització de la democràcia. Ara l'apocalipsi és l'amnistia", retreu.

En aquest sentit sosté que la proposició de llei d'amnistia serà "legítima" si rep el suport de la majoria d'espanyols "a través dels seus representants legítims". També, que la norma serà constitucional "mentre ningú la recorri i tingui una sentència per part del Tribunal Constitucional que estableixi el contrari.