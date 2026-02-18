El Govern central anuncia un pla per reforçar la vigilància de l'entrada de productes en frontera

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat la preparació d'un pla de mesures per reforçar la vigilància sobre l'entrada de productes en frontera que no segueixin els requisits i exigències de la normativa europea per protegir el teixit productiu i els consumidors.
En una compareixença davant els mitjans després de presidir el Consell Interterritorial d'Internacionalització que s'ha celebrat aquest dimecres al Palau de Pedralbes a Barcelona, Cuerpo ha avançat que el Govern central ha presentat a les comunitats autònomes el primer esborrany, amb l'objectiu de comptar amb una versió definitiva en tres mesos.
"És un pla de reforç de la vigilància de mercats que comença avui i que servirà per intensificar la coordinació, millorar el control de productes industrials, especialment en l'àmbit del comerç electrònic, i garantir una competència lleial i la protecció dels nostres consumidors", ha detallat el ministre.