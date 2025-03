El Govern central anuncia un augment d'un 50% dels jutges de violència sobre la dona

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha anunciat aquest dissabte amb motiu del Dia Internacional de la Dona que s'augmentarà en un 50% els jutges de violència sobre la dona.

"Les seccions de violència sobre la dona s'ocuparan de totes les violències masclistes amb jutges especialitzats. Més entorns segurs i més protecció", ha reblat el ministre a través d'una publicació a X.

L'anunci de l'executiu es produeix després que aquesta mateixa setmana un total de 135 jutges de violència sobre la dona van advertir que la llei orgànica de mesures en matèria d'eficiència del Servei Públic de Justícia provocarà un "col·lapse total" dels seus jutjats, en haver d'assumir els processos sobre els delictes contra la llibertat sexual tot i que no existeixi cap vincle matrimonial o anàleg entre l'agressor i la víctima.

"L'efecte immediat de la reforma serà el col·lapse total d'uns jutjats ja de per si sobrecarregats, en una matèria tan sensible com és la relacionada amb la lluita contra la violència de gènere i la protecció de les dones i dels seus fills i filles", van avisar aquests membres de la judicatura en un comunicat publicat el dilluns passat.

Els Jutjats de Violència sobre la Dona, ja assumien aquests delictes sempre que entre la víctima dona i l'agressor home intervingués o hagués intervingut un vincle afectiu. Segons van explicar, la novetat radica que aquests òrgans judicials començaran a conèixer-los amb independència de l'existència o no de vincle matrimonial o anàleg entre les parts.

"Això suposa un salt qualitatiu i quantitatiu en l'àmbit de la competència objectiva i subjectiva d'uns jutjats ja de per si saturats", van alertar, al mateix temps que protestaven per la "manca de dotació pressupostària" de la llei, ja que es tracta "d'una reforma a cost zero que, segons els càlculs del Ministeri de Justícia, suposarà un augment de la càrrega d'almenys el 20%".

A més, van assenyalar que tot i que "es pretén convèncer la ciutadania afirmant que, si és cal, es reconvertiran seccions d'instrucció en seccions de violència sobre la dona", l'entrada en vigor d'aquest augment de competències tindrà lloc el 3 d'octubre del 2025, tres mesos abans de la data prevista amb caràcter general perquè entrin en funcionament aquestes seccions, el 31 de desembre del 2025. "És a dir, que aquestes suposades 'facilitats' per a l'assumpció de la competència no són reals", lamentaven.