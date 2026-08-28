El Govern central anuncia un acord amb Ceuta sobre nous espais per a l'alberg temporal de migrants

Marcos Moreno - Europa Press
MADRID 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha anunciat un acord amb la Ciutat Autònoma de Ceuta sobre un nou llistat d'espais per a la reubicació dels migrants que romanen sense allotjament a la ciutat autònoma.
Segons han informat fonts de Moncloa, la decisió ha estat adoptada en la reunió del comitè de situació celebrada aquest divendres i en la qual participen el president de Ceuta Juan Jesús Vivas i el ministre de Política Territorial i Comandament Únic, Víctor Ángel Torres. Vivas ha anunciat per a les 13.00 hores d'aquest divendres una compareixença pública.
L'acord sobre els espais es produeix després que Torres advertís de la necessitat d'un consens amb el govern de Ceuta després del rebuig a la proposta d'obrir allotjaments en poliesportius. "Si no hi ha acord", ha avisat, no hi haurà "discussió possible".
Així mateix, tots els membres del comitè de situació han coincidit en la necessitat de condemnar unànimement la violència per garantir la convivència a la ciutat de Ceuta. I han destacat la importància de garantir el repartiment d'aliments a totes les persones en situació vulnerable.