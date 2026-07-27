El Govern central ajorna fins al setembre l'aprovació del reial decret d'habitatge davant la manca d'acord

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha acordat endarrerir l'aprovació del reial decret d'habitatge fins al mes de setembre per arribar a un acord amb les forces parlamentàries, segons han informat aquest dilluns fonts del Ministeri que lidera Isabel Rodríguez.
D'aquesta manera, aquest reial decret no anirà al Consell de Ministres de dimarts i s'aprovarà després de l'estiu.
Després de setmanes intenses de negociació, el Ministeri d'Habitatge es reafirma en la possibilitat d'un acord "ampli i transversal" per tirar endavant un "ambiciós" paquet de mesures que doni estabilitat a qui viu de lloguer i impulsi l'oferta d'habitatge assequible.
"La responsabilitat i generositat de tots els grups ha fet que l'acord estigui més a prop que en qualsevol altre moment de la legislatura. No obstant això, s'ha constatat que les presses en el calendari poden ser un obstacle per a l'acord, atesa la complexitat del text", han explicat les mateixes fonts.
Per aquest motiu, l'executiu espanyol ha decidit donar unes setmanes més de marge a la negociació i prioritzar en l'últim Consell de Ministres del curs polític la lluita contra els incendis conseqüència de l'emergència climàtica.
El Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana ha subratllat que farà tot el que pugui per aconseguir el millor acord possible per garantir el dret a l'habitatge de tota la ciutadania.