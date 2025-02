El Govern central afronta al Congrés un altre examen sobre la corrupció i el panorama internacional amb Trump

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern central haurà de fer front aquesta setmana a una nova sessió de control al Congrés amb nombroses preguntes tant de l'oposició com dels seus socis d'investidura sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE i l'executiu i també sobre el panorama internacional des del retorn de Donald Trump a la presidència nord-americana.

Segons consta a la llista de preguntes registrades pels grups, recollida per Europa Press, la corrupció i la política internacional seran els protagonistes del ple del dimecres vinent.

Concretament, sobre corrupció el PP té registrades quatre preguntes a dos ministres i una votació. El portaveu parlamentari del PP, Miguel Tellado, és el primer que vol posar el focus en aquest assumpte dirigint-se a la vice-presidenta primera, María Jesús Montero, per demanar-li que expliqui si "se sent responsable de la corrupció que podreix el Govern (central)".

La sotssecretària general d'Educació i Salut del PP, Ester Muñoz, també té intenció de dirigir-se a Montero per demanar-li que expliqui si "és la mentida el senyal d'identitat d'aquest govern".

D'altra banda, el PP vol que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, torni a rendir comptes sobre aquest assumpte després de les acusacions del presumpte facilitador del cas Koldo, Víctor de Aldama. Per això, els diputats Pedro Muñoz i Laura Lima, tenen registrades dues preguntes per saber si el dirigent del PSOE "considera que es pot confiar en la seva gestió al capdavant del ministeri tenint en compte els seus precedents" i si "prioritzar la seva defensa judicial a la gestió del seu ministeri", respectivament.

A més, sobre corrupció el PP té programada per a aquesta setmana al ple el debat i votació de la seva moció conseqüència de la interpel·lació que van dirigir a Torres la setmana passada, en què, entre altres coses, insten el Govern central a desvetllar els motius pels quals el president Pedro Sánchez va prescindir de José Luis Ábalos com a ministre de Transports i, concretament, si ho va fer perquè tenia sospites dels seus possibles vincles amb la trama de venda de mascaretes a administracions públiques del que va ser el seu assessor al ministeri, Koldo García.

UCRAÏNA DESPRÉS DE L'ARRIBADA DE TRUMP

Com és habitual, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tindrà un cara a cara amb el cap de l'executiu i aprofitarà per preguntar-li si "creu que la seva coalició de govern és l'adequada per a l'actual situació política".

Una pregunta que el líder dels populars pot enfocar bé per política internacional, pels casos de corrupció que envolten l'executiu com el cas Koldo o la investigació a l'esposa de Pedro Sánchez o per l'estabilitat del Govern central després dels xocs entre el PSOE i Sumar per la tributació del salari mínim interprofessional.

Qui sí que té intenció de preguntar directament al cap de l'executiu per política internacional és el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban. "Cap a quins objectius geopolítics orientarà el seu govern davant de la nova situació internacional?", és la pregunta que consta a l'ordre del dia previst per a la sessió de control del dimecres vinent, recollit per Europa Press.

El retorn del nord-americà Donald Trump a la presidència dels Estats Units ha obert nombrosos debats en el panorama internacional, tant per la seva política d'aranzels com pels seus plans de fer d'intermediari en els conflictes armats entre Israel i Palestina, i Rússia i Ucraïna. Precisament, Trump va acordar amb el president de Rússia, Vladímir Putin, iniciar converses per resoldre la guerra a Ucraïna, sense Kíiv, cosa que ha generat rebuig tant a Europa com a Espanya.

El portaveu nacional del PP, Borja Sémper, posarà el focus en aquest assumpte intentant dirigir-se a la ministra de Defensa, Margarita Robles, perquè expliqui si el "govern complirà amb les seves obligacions internacionals en matèria de Defensa".

Mentre que en nom de Vox serà la seva portaveu parlamentària, Pepa Millán, qui previsiblement aprofundeixi en aquest assumpte tot i que si escau intentant dirigir-se al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i demanant-li que aclareixi si "defensarà aquest govern a Espanya".

ERC I JUNTS SE CENTREN A CATALUNYA

Per la seva banda, els socis catalans de l'executiu, ERC i Junts, tenen intenció de fer servir la pròxima sessió de control per posar el focus en el finançament de Catalunya i el panorama polític actual.

La diputada d'ERC Pilar Vallugera demanarà a Montero que confirmi si "pensen complir els acords en matèria de finançament de Catalunya" i la diputada de Junts Pilar Calvo es dirigirà al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, per saber "quines decisions pensa adoptar el govern davant de la situació de la política actual".