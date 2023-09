El Govern central afirma que vetllarà per preservar l'autonomia estratègica a Telefónica

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra portaveu en funcions del Govern central, Isabel Rodríguez, ha assenyalat que l'executiu vetllarà per preservar l'"autonomia estratègica" a Telefónica, després de l'adquisició per part de la saudita STC d'una participació del 9,9% de la companyia espanyola per un import total de 2.100 milions d'euros, sense cap intenció de controlar-la.

"El govern té la capacitat de valorar aquesta mena d'inversions que no afecten el control de la companyia. Hi ha canals per preservar la nostra autonomia estratègica que el govern pot posar en marxa, i jo el que vull subratllar és que Telefónica no només és una empresa emblemàtica al nostre país, sinó que és una companyia estratègica, un operador estratègic, i que el govern vetllarà, per descomptat, per l'autonomia estratègica d'Espanya amb absoluta normalitat i tranquil·litat", ha afirmat en unes declaracions a RTVE recollides per Europa Press.

Cal recordar que si el grup saudita hagués adquirit el 10% de Telefónica s'hauria activat l'escut antiopes del Govern central, aprovat en plena pandèmia arran de l'enfonsament borsari per protegir les companyies estratègiques espanyoles del possible interès de grups estrangers, al principi extracomunitaris i posteriorment també europeus.

Després de saber-se que els títols de Telefónica han repuntat més d'un 2% en borsa en els primers compassos de la sessió, Rodríguez ha dit que "en moviments econòmics que afecten la borsa, que afecten l'economia d'un país i d'una companyia convé donar aquests missatges de tranquil·litat i no inquietar, i és el que farà el govern i en el que en aquests moments treballa la vicepresidenta primera i ministra d'Economia".