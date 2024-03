El Govern central admet que no té data per a la taula de diàleg, que van pactar Sánchez i Aragonès per abans d'abril

MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha reconegut en una resposta parlamentària que encara no té data concreta per a la celebració de la pròxima reunió de la taula de diàleg entre l'Executiu central i el català, que Pedro Sánchez i Pere Aragonès van acordar convocar per al primer trimestre del 2024.

Així ho ha admès el Govern de Pedro Sánchez en una resposta parlamentària al Congrés, en la qual assegura que encara no ha concretat el dia per dur a terme aquesta quarta reunió de la taula de diàleg amb Catalunya.

En concret, el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el cap de l'Executiu català, Pere Aragonès, van acordar en la reunió que van mantenir el desembre de l'any passat tornar a reprendre la taula de diàleg amb una nova trobada que se celebraria en el primer trimestre del 2024.

No obstant això, a un mes d'acabar aquest primer trimestre de l'any, el Govern central assumeix que no té una data concreta de la taula de diàleg, que es va reunir per últim cop l'estiu del 2022 a la seu del Ministeri de la Presidència.

PERÒ JA HI HA ACORDS

Això sí, el Govern central defensa en la seva resposta parlamentària a Vox al Congrés que, malgrat que no hi ha data per a la taula de diàleg, ja s'ha arribat a altres acords amb Catalunya, tant per a la investidura de Pedro Sánchez, com en la reunió del cap de l'Executiu central amb Aragonès.

En aquest context, recorden l'impuls al centre tecnològic de preproducció de xips Innofab a Barcelona, a banda de la promoció de les llengües cooficials.

També valoren l'acord d'investidura assolit entre el Govern central i ERC per al traspàs a Catalunya del servei ferroviari de Rodalies. Sobre aquest tema, recorden que el Ministeri de Transports i la Conselleria de Territori van acordar la creació d'una Comissió Política per avançar en aquesta transferència.

"La Comissió tindrà diferents grups de treball per tractar el finançament i la transferència del servei i de les infraestructures susceptibles de ser traspassades", assenyala el Govern espanyol, que ha explicat que es parla de la creació d'una nova empresa per operar el servei de Rodalies a Catalunya.