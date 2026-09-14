El Govern central acusa Vivas d'actuar de "manera diferent" que en altres crisis migratòries

Diego Radames / Europa Press
MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha lamentat que el Govern de Ceuta sigui "deslleial" amb l'executiu central en la gestió de la crisi arran de l'entrada massiva d'immigrants en considerar que Juan Jesús Vivas (PP) ara actua d'una "manera diferent" quan era un president autonòmic que "sabia estar" i "prevalia la institucionalitat i l'acord".
López ha indicat que el Govern d'Espanya "està sent molt més lleial" amb l'executiu de Ceuta que viceversa i ha assenyalat que durant la seva etapa com a cap de gabinet del president Pedro Sánchez va tenir l'oportunitat de gestionar altres crisis migratòries amb Vivas, que s'allunyava dels discursos "veritablement intolerables del Partit Popular".
"Era un president que sabia estar, que prevalia la institucionalitat, l'acord. I aquesta vegada l'he vist diferent. La veritat és que ho lamento, perquè crec que ara mateix la prioritat és tornar la normalitat a Ceuta", ha dit en una entrevista a TVE recollida per Europa Press, en la qual ha reiterat que el Govern d'Espanya "es bolca amb Ceuta" mentre sent coses "veritablement deslleials" per part de l'executiu autonòmic.