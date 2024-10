El Govern central acusa Podem d'alimentar la dreta amb les seves crítiques

Montero demana als morats no "equivocar-se d'adversari" i diu que el seu discurs "no el compra ningú"

MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i titular d'Hisenda, María Jesús Montero, ha recriminat a Podem que en el seu afany d'acaparar el "focus" estan "alimentant el discurs de la dreta" i els exhorta a "no equivocar-se d'adversari" en aquesta legislatura ni repartir "carnets d'esquerra".

Per la seva banda, la secretària general de la formació morada, Ione Belarra, ha advertit Montero que si vol tenir pressupostos generals de l'Estat per al 2025 haurà de complir amb les exigències del seu partit: trencar relacions amb Israel i intervenir el mercat de l'habitatge abaixant per llei el lloguer un 40%.

Durant la sessió de control al Govern central del Congrés, la diputada morada del Grup Mixt ha preguntat a l'executiu quan cessarà el seu "gir a la dreta" i ha recriminat al PSOE que, a l'hora de parlar del cas Koldo faci servir tècniques del PP i de l'expresident Mariano Rajoy, atès que ja comencen a referir-se a l'exministre José Luis Ábalos com "aquella persona de la qual vostè em parla".

En aquest sentit, ha criticat que per aquest camí l'executiu "va molt malament" atès que també comença a fer servir "eufemismes" com "baixes flexibles" o es "posa les mans al cap" per la política migratòria de la primera ministra italiana, Geòrgia Meloni, que deriva migrants a Albània, però denuncia que l'executiu segueix la mateixa política amb el Marroc o Mauritània.

MONTERO A BELARRA: EL SEU "DISCURS NO EL COMPRA NINGÚ"

Per la seva banda, Montero ha replicat a la líder de Podem que ja es coneixen bé perquè van compartir govern i "respecta" que el partit hagi decidit "participar en la vida política des de fora de l'executiu" i que facin servir els escons per "impulsar la seva iniciativa política".

El que no respecta, segons Montero, és que Podem digui que l'executiu PSOE-Sumar no és d'esquerres perquè no hi participen, després de reivindicar que en l'actual coalició hi resideix l'"esquerra transformadora que canvia la vida de la gent" i de la qual se sent "orgullosa".

En conseqüència, ha afirmat que no s'equivoqui d'adversari, que són les dretes que estan "amenaçant" la democràcia i ha etzibat a Belarra que el seu "discurs no el compra ningú", atès que no es poden erigir en els "únics legítims repartidors de carnets d'esquerra" i qualificar de "dretes" governs progressistes dels quals no participen. "No s'equivoquin de diagnòstic i de solució", ha resolt.