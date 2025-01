El Govern central activa el relleu d'Álvarez-Pallete al capdavant de Telefónica amb Murtra (Indra) com a candidat

MADRID 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), entitat pública adscrita al Ministeri d'Hisenda i a través de la qual el Govern central posseeix un 10% de Telefónica, ha activat el relleu en la presidència de la companyia amb l'objectiu que José María Álvarez-Pallete sigui substituït pel president d'Indra, Marc Murtra, segons ha avançat 'El Confidencial' i ha pogut confirmar Europa Press en fonts coneixedores de la situació.

En aquest sentit, es preveu que el canvi de comandament a Telefónica es consumeix en un consell extraordinari urgent per aprovar el relleu. "Avui és el dia clau", han assenyalat a Europa Press fonts coneixedores de la situació.

Álvarez-Pallete és el primer executiu de Telefónica des d'abril del 2016, quan va succeir en el càrrec César Alierta, i des del 2022 també ostenta a la presidència de la GSMA, la patronal mundial de la indústria mòbil i que engloba els principals grups de telecomunicacions i indústries afins del món, posició per la qual va ser renovat fins al 2026 l'octubre passat.

El potencial relleu del president de Telefónica es produeix en un context per a la companyia marcat per la recent entrada d'actors nous al seu consell d'administració, com l'operadora saudita STC, que al setembre del 2023 va adquirir gairebé un 10% de la telecomunicadora en una sorprenent operació valorada en 2.100 milions d'euros i que va tenir com a conseqüència una sèrie de moviments en el seu accionariat.

D'aquesta manera, a finals del maig passat la SEPI va aconseguir el 10% del capital social de Telefónica després d'invertir prop de 2.285 milions d'euros en un moviment propiciat per l'operació de STC, que també s'espera que sol·liciti un seient al consell de l'operadora.

A mesura que la SEPI anava concretant la seva entrada al capital de Telefónica, el consell d'administració de l'operadora va acordar per unanimitat el passat 8 de maig acceptar la "renúncia voluntària" de Carmen García de Andrés al seu càrrec com a consellera i nomenar per cooptació Carlos Ocaña Orbis, que ara forma part del màxim òrgan de decisió de l'empresa en representació de la SEPI.

En aquest sentit, el Govern central no ha descartat la possibilitat que la SEPI elevi la seva participació a Telefónica per poder optar a un segon conseller.

D'altra banda, l'entrada de STC a l'accionariat de Telefónica també ha provocat que CriteriaCaixa, el hòlding de la Fundació Bancària la Caixa, aconseguís una participació del 9,99% del capital social de Telefónica a finals del juny passat.

Amb aquest percentatge, CriteriaCaixa gairebé aconsegueix el que té l'Estat a la telecomunicadora a través de la SEPI, si bé el hólding s'ha proposat aconseguir com a màxim un 10,01%.

En aquest sentit, el moviment del Govern central a través de la SEPI i el de CriteriaCaixa s'interpreten com una manera de mantenir l'espanyolitat del consell d'administració de Telefónica.

A tots aquests canvis se suma la defunció a mitjans del desembre passat de Javier Echenique, que era el vicepresident de Telefónica i el seient del qual al consell d'administració de la companyia encara no ha estat cobert.

MARC MURTRA

Pel que fa a Murtra, el principal candidat per succeir Álvarez-Pallete, segons les fonts consultades, va ser nomenat president d'Indra a proposta del Govern central el 2021 i en substitució de Fernando Abril-Martorell.

En aquest sentit, cal recordar que el Govern central, també a través de la SEPI, posseeix un 28% d'Indra, companyia cridada a convertir-se en el campió nacional de la defensa a Espanya.

La possible arribada de Murtra a Telefónica també es produeix en un moment de canvis a Indra, que aquest any ha de renovar la majoria del seu consell d'administració i que té diversos fronts oberts, com la potencial venda de la seva principal filial, Minsait, o la possible adquisició d'Hispasat, operació que s'està avaluant.