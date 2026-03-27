El Govern central activa 152 equips llevaneu i fundents per l'avís de neu a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha activat 152 equips llevaneu i 20.770 tones de fundents per "fer front" a les nevades previstes a Catalunya aquest dissabte i diumenge, coincidint amb els avisos de nivell taronja emesos per l'Aemet, informa aquest divendres en un comunicat.
També ha fet una crida a la prudència i extremar les mesures de precaució a l'hora de circular per la carretera, i recomana als ciutadans consultar-ne l'estat pels diferents canals digitals del ministeri, la Direcció General de Trànsit o l'Aemet.
En la mateixa línia, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Neucat per a aquest cap de setmana en vista d'una previsió de nevada que afectarà principalment l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran (Lleida).