El Govern central aclareix que les empreses no poden sancionar els treballadors afectats pels retards a Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
MADRID 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha introduït en un reial decret llei una disposició per aclarir que els treballadors afectats per les incidències a la xarxa ferroviària de Rodalies arran de l'accident de Gelida (Barcelona) no podran ser sancionats per les seves empreses.
Es tracta d'una disposició inclosa en el reial decret llei que va aprovar dimarts el consell de Ministres per determinar els ajuts directes que rebran els afectats, tant de l'accident de Gelida com el d'Adamuz (Còrdova).
"Les persones treballadores que no hagin pogut acudir presencialment a la feina o iniciar la prestació laboral amb puntualitat com a conseqüència dels accidents ferroviaris (de Gelida i Adamuz) o de les alteracions del servei (de Rodalies) no podran ser sancionades per l'empresa ni patir cap perjudici en la seva relació laboral", estableix aquesta disposició.
Els treballadors tindran dret a que les companyies ferroviàries els facilitin justificants acreditatius de les incidències que hagin provocat alteracions en la prestació del servei.
En qualsevol cas, el text recorda que l'ordenament jurídic laboral ja estableix mecanismes de protecció dels treballadors que no puguin prestar els seus serveis amb normalitat per impediments que no els siguin imputables. "S'introdueix una disposició addicional per dotar de seguretat i tranquil·litat el conjunt de persones treballadores afectades pels accidents esmentats", argumenta.