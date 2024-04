El Govern central aclareix a ERC que la llei de memòria no permet il·legalitzar organitzacions nazis, només franquistes

Recorda que la Constitució espanyola no és militant i no proscriu cap ideologia



El Govern central ha aclarit a Esquerra Republicana que la llei de memòria democràtica obre la porta a la dissolució d'entitats que "facin apologia del franquisme", però "no del Tercer Reich o, en general de la ideologia nacionalsocialista".

Així ha contestat l'Executiu central al diputat d'Esquerra al Congrés Francesc-Marc Álvaro Vidal, que s'havia interessat per la possibilitat d'actuar contra associacions com Devenir Europeo per "enaltir la jerarquia del Tercer Reich i difondre la ideologia nacionalsocialista".

El diputat d'ERC contrastava en la seva pregunta el fet que a països com Alemanya, a diferència del que passa a Espanya, estigui prohibit fer apologia del nazisme. En aquest sentit, el Govern central li recorda que la Constitució espanyola, a diferència de l'alemanya, "no és militant", per la qual cosa "no existeix una proscripció constitucional genèrica de cap ideologia".

MÉS D'UN ANY DE RETARD

En la seva resposta, a la qual ha tingut accés Europa Press, el Govern espanyol especifica que la reforma de la llei orgànica del dret d'associació que mandata la llei de memòria i que s'hauria d'haver tramitat abans del passat mes d'octubre, "únicament es refereix a la dissolució de les associacions que facin apologia del franquisme, no del Tercer Reich o, en general, de la ideologia nacionalsocialista".

L'Executiu central també recalca que la Constitució estableix que les associacions només poden ser dissoltes o suspeses en les seves activitats en virtut de "resolució judicial motivada" i afegeix que el Ministeri de l'Interior, que regenta el registre d'associacions, "no té coneixement d'activitats de Devenir Europeo o d'altres entitats que puguin ser constitutives d'il·lícit penal determinant, si s'escau, del fet que l'entitat s'hagi de qualificar com a associació il·lícita".

ES POT DENUNCIAR

En tot cas, recorda al diputat que qualsevol persona que tingui coneixement d'un fet que pugui ser constitutiu de delicte perseguible d'ofici, "té l'obligació legal de posar-ho en coneixement de l'autoritat judicial o del Ministeri Fiscal" i que el Codi Penal sí que preveu sancions per incitació a l'odi, la violència i la discriminació.

La llei de memòria democràtica conté disposicions addicionals en les quals es preveu, respectivament, l'extinció de fundacions i la revocació de la declaració d'utilitat pública de les associacions que facin apologia del franquisme, enalteixin el cop d'estat del 1936 i la dictadura o humiliïn la dignitat de les víctimes.

I, en concret, la disposició addicional setena preveu la modificació de la llei d'associació per incloure com a causa de dissolució "la realització pública d'apologia del franquisme que enalteixi el cop d'estat i la dictadura o n'enalteixin els dirigents, amb menyspreu i humiliació de la dignitat de les víctimes del cop d'estat, de la guerra o del franquisme, o incitació directa o indirecta a l'odi o violència contra aquestes víctimes per la seva condició".