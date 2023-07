El Govern central acaba la millora del tram entre Tordera (Barcelona) i Maçanet (Girona) a l'N-2

GIRONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha enllestit, després d'una inversió de 30 milions d'euros, les obres de condicionament de l'N-2 entre Tordera (Barcelona) i Maçanet de la Selva (Girona).

Els treballs han consistit en una millora del traçat i la reordenació dels accessos, a més de la construcció de vies i camins de servei, ha explicat el Govern central en un comunicat aquest dimecres.

Per al condicionament, s'ha requerit la incorporació de diferents estructures com viaductes, per millorar el traçat a punts especialment perillosos per a la seguretat viària o murs de formigó armat, per donar espai a les vies de servei, entre d'altres.