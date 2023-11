El Govern celebrarà el 24 de novembre una cimera a Barcelona per la macroregió mediterrània

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i UE, Meritxell Serret, ha anunciat que el dilluns 24 de novembre celebraran una cimera a Barcelona per impulsar la creació de la macroregió mediterrània, que vol que sigui una realitat "com més aviat millor".

En una conferència durant el Cidob, ha explicat que volen que aculli representants dels principals governs regionals i locals de tota la ribera mediterrània: "Intentarem fer aquesta aposta política al més alt nivell possible perquè es faci aquest primer pas a favor de crear-la".

Després de defensar la necessitat de potenciar polítiques euromediterrànies, ha precisat que, aprofitant la presidència espanyola del Consell de la UE, voldrien que la macroregió fes "un salt endavant".

Per Serret, és una iniciativa "bona i necessària" atenent el context mediterrani, per la guerra d'Israel i Palestina, també per actuar contra el canvi climàtic --aigua, energia, mobilitat sostenible i de mercaderies--, i amb la voluntat d'influir en debats com les migracions.

"Necessitem donar una narrativa en positiu del Mediterrani, que sigui vist com un espai d'oportunitats i futur, i no només com un espai en el qual moren persones cada setmana", ha apuntat.

La consellera també ha assegurat que la macroregió mediterrània no vol substituir altres espais i sí ajudar a "coordinar, harmonitzar i prioritzar al màxim" les qüestions que afecten aquesta zona.

DELEGACIONS

Després de reivindicar l'acció exterior del Govern, Serret ha defensat les 21 delegacions que tenen al món, que cobreixen 72 països, després de destacar que han aconseguit cobrir tots els països de la UE.

"Hem incorporat recentment Grècia, no ho teníem cobert, i hem ampliat el nord d'Àfrica, amb la delegació de Tunísia, cobrint el Líban i Egipte", ha detallat la consellera, que també ha destacat l'impuls que estan duent a terme per crear un cos d'acció exterior.

A més a més, ha emfatitzat el fet d'haver recuperat "la interlocució al més alt nivell" amb les institucions europees, cosa que considera que era una prioritat i una necessitat.