El Govern celebra la reducció de la jornada laboral i demana diàleg social ampli per implantar-la

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat l'avantprojecte de llei per a la rebaixa de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals aprovat aquest dimarts, i ha demanat que hi hagi "un ampli diàleg social perquè aquesta mesura es pugui implantar com més aviat millor".

En una roda de premsa després del Consell Executiu aquest dimarts, Paneque ha assegurat que la reducció de la jornada laboral "forma part d'avançar en els drets socials i laborals" i que està vinculada als governs de progrés.

"Mai, en termes de drets socials i laborals, s'havia avançat tant com amb l'actual govern progressista", ha conclòs la portaveu.