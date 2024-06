El Govern celebra la presidència del Parlament de Rull i la majoria independentista de la Mesa

Creu que la Mesa de majoria independentista preservarà "la sobirania i el prestigi de la institució"



BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha celebrat aquest dimarts que l'exconseller i president del Consell Nacional de Junts, Josep Rull, sigui el nou president del Parlament de Catalunya i que la nova Mesa "continuï tenint" majoria independentista.

En una roda de premsa després del Consell Executiu, Plaja ha expressat que el Govern confia que aquesta mesa de majoria independentista "treballarà per preservar la sobirania i també el prestigi de la institució".

La cambra catalana va donar dilluns el tret de sortida a la XV legislatura amb un ple constituent que va elegir Rull en segona votació com a nou president amb el suport de Junts, ERC i la CUP, després que en la primera, cap candidat va aconseguir la majoria absoluta, és a dir, un mínim de 68 diputats de 135.

Així mateix, Plaja ha aplaudit el "compromís explícit" de la Mesa en permetre que el Parlament sigui, textualment, garant dels drets de tots i cadascun dels parlamentaris, protegint el seu dret a vot, en al·lusió al dels diputats residents a l'estranger Carles Puigdemont, Lluís Puig i Ruben Wagensberg.

GOVERN EN FUNCIONS

També ha assegurat que el Govern està capacitat i preparat per continuar exercint en funcions "el temps que calgui", tot i que, a parer seu, un executiu en funcions no es pot allargar 'in aeternum' perquè no és el millor dels escenaris.

A més a més, ha considerat que "la repetició electoral no seria el millor dels escenaris", alhora que ha apuntat que qui té la clau per decidir si hi ha o no un debat d'investidura són els grups parlamentaris

RETORN DE PUIGDEMONT

Sobre si el Govern té previst un dispositiu de seguretat de cara al possible retorn de Puigdemont a Catalunya per a un debat d'investidura, Plaja ha afirmat que "el dia en què el president Puigdemont decideixi tornar a Catalunya estarà tot a punt per a la seva arribada".

L'expresident i cap de llista de Junts+ ja va assegurar en campanya electoral que tornarà a Catalunya per a un eventual debat d'investidura, amb previsió el 25 de juny.