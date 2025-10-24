El Govern celebra el nou rècord d'ocupació i posa el focus en el descens de l'hostaleria

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Treball, Francisco Ramos, ha celebrat que Catalunya hagi tornat a assolir un rècord d'ocupació i hagi superat els 3,95 milions d'ocupats, però ha posat el focus en l'hostaleria, amb descensos interanuals durant els tres primers trimestres del 2025.
Així ho ha manifestat arran de les dades de l'enquesta de població activa (EPA), publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que revela que l'atur a Catalunya ha pujat en 3.800 persones en el tercer trimestre del 2025 respecte al trimestre anterior (+1,1%) i la taxa d'atur s'ha situat en el 8,18%.
"Tornem a marcar xifres rècord en població activa i ocupada i l'ocupació en aquest trimestre s'ha incrementat en 5.900 persones", ha destacat Ramos.
No obstant això, en el mateix trimestre del 2024, es van registrar gairebé deu cops més ocupats, la qual cosa la converteix en la pitjor xifra de creixement d'ocupació en aquell període de l'any des del 2012.
En aquest sentit, ha assenyalat el descens de l'hostaleria, que torna a baixar, com ho va fer en els dos trimestres anteriors --un -11%, un -4,3% i un -20,4%, respectivament--, i ha posat l'accent a "estudiar si és un fenomen conjuntural o estructural i quines mesures dur a terme".
DESOCUPATS DE LLARGA DURADA
Un altre punt que preocupa al secretari de Treball són els desocupats de llarga durada, un fenomen "enquistat" al territori.
Actualment, aquesta situació afecta 102.900 persones que busquen feina fa més d'un any, una xifra inferior a la del trimestre anterior, però un 1,6% més que fa un any.
"És cert que està enquistat i hem de veure com relacionar-ho amb factors educatius: el 40% no tenen l'ESO", ha afirmat Ramos.