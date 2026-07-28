El Govern celebra l'amnistia a Serret i a la Mesa del Parlament i confia que n'hi hagi més

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat l'aplicació de la llei d'amnistia a l'exconsellera del Govern durant l'1-O Meritxell Serret i a membres de la Mesa del Parlament, i ha confiat que "es continuï aplicant en aquest sentit i amb aquesta diligència".
"Celebrem aquestes decisions, tant la que vam conèixer ahir com avui. Sempre hem defensat que la llei d'amnistia, que va comptar amb els suports necessaris al Congrés i que s'ha vist avalada per l'última sentència del TJUE, és nítida i clara sobre la seva aplicació", ha valorat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Ha dit que aquestes decisions avalen la llei i el camí de "normalització en l'àmbit institucional, social i polític a Catalunya", i ha cridat a futures aplicacions amb la màxima celeritat i sense subterfugis.