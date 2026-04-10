El Govern capacitarà 400 empreses perquè entrin al sector de la defensa i la seguretat

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciat la creació d'un programa per capacitar fins a 400 empreses catalanes perquè entrin al sector de la seguretat i la defensa, informa la Conselleria en un comunicat aquest divendres.
Ho ha dit en la clausura de la trobada 'Oportunitats empresarials en el sector de la seguretat i la defensa', que s'ha celebrat aquest divendres i en la qual també hi ha participat el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu.
Sàmper ha destacat el repte de reforçar l'autonomia estratègica d'Europa, la qual cosa requereix "inversions massives" i la consegüent generació d'oportunitats industrials per als territoris que tinguin capacitat productiva, tecnològica i exportadora.
HEREU
Hereu, per la seva banda, ha destacat l'aportació del programa IN+DEF del Govern central per "connectar actors industrials que fins ara no treballaven plegats".
"Hem obert noves relacions entre sectors, empreses i territoris. Hem creat espais en els quals abans no hi havia interacció. I amb això guanyem noves oportunitats per a les empreses, però sobretot, per a pimes i autònoms", ha dit.