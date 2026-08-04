El Govern buscarà "totes les mesures legals" per protegir l'habitatge després del dictamen del CGE

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern buscarà "totes les mesures legals" per protegir el dret a l'habitatge a Catalunya, després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que assegura que la proposició de llei per limitar la compra especulativa vulnera la propietat privada.
En un comunicat de la Conselleria aquest dimarts, Paneque adverteix que "la mercantilització de l'habitatge és un perill quan tenir una llar es converteix en un problema per a la major part del poble de Catalunya".
En aquest sentit, ha defensat que és necessari trobar les vies que, d'acord a la llei, aportin solucions a aquesta qüestió i afegeix: "Tothom pot comprendre que les noves generacions han de poder tenir una casa per comprometre's amb el futur i amb Catalunya".
"Cal continuar una etapa on s'ha de trobar el camí, perquè la principal funció d'una llar al nostre país sigui la de tenir un sostre per a una persona o una família", ha dit Paneque, que ha recordat que s'han posat sobre la taula diferents mecanismes per fer-ho possible i que s'han invertit recursos.
HABITATGE PÚBLIC
La Conselleria recorda que en els dos últims anys el Govern ha impulsat diverses mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i augmentar l'oferta disponible: en l'àmbit de la regulació, s'han ampliat fins a 271 els municipis declarats zona de mercat residencial tibat, que concentren gairebé el 90% de la població catalana.
La Generalitat, paral·lelament, ha obert més de 500 expedients sancionadors per garantir el compliment de la normativa i ha engegat la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions.
Per incrementar el parc d'habitatge assequible, el Govern ha activat el Pla 50.000, amb l'objectiu d'incorporar 50.000 habitatges públics fins a 2030, principalment de lloguer; i aquesta estratègia "es complementa" amb la mobilització d'habitatges buits, l'adquisició d'immobles per tempteig i retracte i la reserva de sòl per a noves promocions.
ALTRES MESURES
També s'ha impulsat una proposició de llei per augmentar la densitat residencial en determinats àmbits urbans i facilitar la construcció de més habitatges i, com a resultat d'aquest impuls, en 2025 es van construir 3.517 habitatges protegits a Catalunya, la xifra "més alta" des de 2012.
Les actuacions també han inclòs mesures de suport directe a la ciutadania: s'han reforçat les línies d'ajudes al pagament del lloguer per facilitar la permanència en l'habitatge de "milers de famílies"; i els Préstecs Emancipació, d'altra banda, permeten a les persones de fins a 40 anys accedir a finançament de fins a 50.000 euros per adquirir el seu primer habitatge, sense interessos i amb devolució ajornada fins a l'amortització de la hipoteca.