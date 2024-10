El Govern buscarà noves fórmules per regular el lloguer social després de la sentència del TC

La llei catalana impugnada ha resolt 3.000 lloguers socials obligatoris

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern buscarà noves fórmules per regular el lloguer social, després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi declarat nuls diversos articles de la Llei d'Habitatge de Catalunya de 2022, i ha destacat que, en els últims anys, s'han resolt entre gran tenidor i família vulnerable almenys 3.000 lloguers socials obligatoris que "ja no es poden tocar".

Fonts de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat han explicat aquest dimecres a la tarda que la sentència del TC "desestima la principal pretensió del recurrent, el Partit Popular, que sol·licitava la inconstitucionalitat de la totalitat de la Llei 1/2022 per motius competencials".

Subratllen que els efectes de la resolució no són retroactius, a excepció del cas de l'article 7 de naturalesa sancionadora, i recorden que "en els últims anys s'han resolt entre gran tenidor i família vulnerable resident almenys 3.000 lloguers socials obligatoris" quelcom que, subratllen, ja no pot tocar-se, en les seves paraules.

El departament assegura que el Govern està "absolutament compromès" en aquesta legislatura a donar solucions als problemes d'habitatge i recorden el discurs del president Salvador Illa en el Ple del Debat de Política General del Parlament, on va anunciar un paquet de mesures que inclou 10 milions d'euros per atendre casos de famílies vulnerables.

SOLUCIONS

"Estem preparats per donar solucions, tant les que puguin produir-se per emergència; com ja hem començat a treballar amb les estructurals i convertir l'habitatge en una de les grans prioritats de mandat", afegeixen les mateixes fonts.

La Conselleria assegura estar decidida a regular el lloguer social "fent-ho amb una manera diferent" i, en aquest sentit, considera que la sentència aporta informació per "conèixer ara un espai jurídic suficient, per actuar i buscar els mateixos objectius amb major seguretat jurídica".