El Govern busca "diversificar les aliances comercials" davant del context geopolític

BARCELONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha reforçat la seva acció internacional per "diversificar les aliances comercials" amb la resta del món davant de l'actual context geopolític, després de les amenaces comercials de l'administració nord-americana i els efectes socioeconòmics del conflicte a Orient Mitjà, informa en un comunicat aquest dilluns.
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha assegurat que la projecció internacional de Catalunya és "una de les grans prioritats del Govern des del primer dia" i, apunta, això es fa més evident en les circumstàncies actuals.
Així, l'executiu destaca l'aprovació del Pla Responem davant de la crisi aranzelària amb Estats Units i les estratègies de l'agència per a la competitivitat del Departament d'Empresa i Treball, Acció, amb la nova estratègia d'internacionalització de Catalunya 2026-2030, que amb el programa Catalunya Exporta preveu facilitar que 2.000 empreses comencin a exportar.
A més, s'impulsa la nova estratègia de captació i ampliació d'inversió estrangera, que abans del 2030 pretén materialitzar 600 projectes i crear 45.000 llocs de treball.
Duch ha advocat per impulsar la internacionalització: "Fa falta enfortir encara més aquesta projecció internacional de Catalunya. Econòmicament, sí, però també des d'un punt de vista més general, més institucional i que de la imatge completa del que és el país", ha sostingut.
EUROPA I MEDITERRANI
En aquesta línia, l'executiu ha buscat reforçar la presència i influència de Catalunya en la Unió Europea i, per això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, junt amb diversos consellers, ha fet "nombrosos" viatges a la capital comunitària de Brussel·les.
En l'àmbit europeu destaca l'aliança dels Quatre Motors per a Europa, entre Catalunya i les regions de Baden-Württenberg (Alemanya); Llombardia (Itàlia) i Auvergne-Roine-Alps (França), socis amb els quals s'ha abordat declaracions conjuntes de rebot als aranzels d'Estats Units i sobre el Pressupost europeu 2028-2034.
En l'àmbit mediterrani l'executiu destaca el Pla MedCat 2025-2028, que busca projectar la capitalitat de Catalunya en el mediterrani, situar els reptes mediterranis en el centre de les polítiques de la UE i reforçar els intercanvis entre actors de la zona.
ÀSIA
D'altra banda, sobre el continent asiàtic el Govern va aprovar el novembre passat l'Estratègia Àsia, que estructura les accions en aquesta zona en àmbits com l'economia, la investigació, l'educació, les polítiques urbanes i la promoció cultural.
Durant l'últim any Illa ha realitzat viatges a Japó, Corea del Sud i Xina per "intensificar l'atracció d'inversions del mercat asiàtic" i consolidar aquests països com a socis estratègics.
AMÈRICA
A Amèrica el Govern ha obert una nova delegació a Canadà i s'han realitzat diversos viatges al continent, com el del president Illa, junt amb Duch i la consellera de Cultura, Sònia Hernández a Mèxic, en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara.
A més, Duch va viatjar a Nova York per participar en la 80 Assemblea General de l'ONU i "reforçar el compromís de Catalunya amb el multilateralisme" i, d'altra banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig va encapçalar un viatge a Califòrnia (Estats Units) per intercanviar coneixements i projectes en investigació agrícola.