Govern, Barcelona i Parma homenatgen amb una làpida als brigadistes italians de la Guerra Civil

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el consistori de Parma (Itàlia) han inaugurat a la ciutat italiana una làpida memorial en homenatge als 47 voluntaris d'aquesta província que van combatre en les Brigades Internacionals durant la Guerra Civil espanyola, informa un comunicat del Govern.
La placa, creada per l'artista visual Domènec, recull els noms dels homenatjats i s'ha instal·lat sota els porxos de l'edifici de l'Ajuntament de Parma, un espai que ja compta amb diversos monuments dedicats a les víctimes de les guerres mundials i a figures del 'Risorgimento'.
El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, i la secretària general de Justícia, Maite Casado, han assistit a l'acte i han explicat que "iniciatives com aquesta permeten reconèixer el compromís d'els qui van lluitar contra el feixisme i contribueixen a difondre els valors democràtics, els drets humans i la cultura de la pau".