El Govern balear elimina el requisit del català en la Sanitat i regula jurídicament les zones de difícil cobertura

PALMA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha aprovat aquest dilluns un Pla de mesures urgents per captar i fidelizar a professionals sanitaris, amb l'objectiu de garantir l'atenció sanitària i reduir les llistes d'espera.

Així ho ha informat en la roda de premsa posterior al Consell de Govern extraordinari la consellera de Salut, Manuela García, qui ha explicat que el decret de mesures urgents aprovat per captar i fidelizar a professionals sanitaris contempla la regulació jurídica de zones de difícil cobertura i la declaració de noves de molt difícil cobertura i, també, elimina el requisit del català per accedir a ocupacions amb funcions sanitàries a l'IBSalut.

"El Govern té com prioritat que la sanitat pública balear s'ajusti a les necessitats reals de la ciutadania, amb professionals qualificats i una atenció sanitària de qualitat. Per això, augmentar el personal sanitari és una tasca urgent per garantir l'atenció i reduir les llistes d'espera", ha manifestat García.

ELIMINACIÓ DEL REQUISIT DEL CATALÀ

En aquest sentit, el Govern balear ha anunciat que els processos selectius i de provisió de personal amb funcions sanitàries permetrà l'accés d'aquells professionals millor qualificats, sense que la falta de l'acreditació oficial d'un determinat nivell de català es converteixi en un element "disuasiu" a l'hora d'accedir-hi.

García s'ha compromès, no obstant això, a procurar que, una vegada dins de l'Administració, els qui no tinguin un determinat nivell de català puguin formar-se o millorar en el coneixement d'aquesta llengua, amb la col·laboració de l'Administració, per mitjà del foment de cursos, per facilitar als ciutadans el dret a utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials en les seves relacions amb l'Administració. Igualment, els procediments de provisió de personal valoraran com a mèrit els diferents nivells de català.

LLOCS DE TREBALL DE DIFÍCIL COBERTURA

Així mateix, amb aquest decret, s'estableix un marc normatiu i s'atorga seguretat jurídica a la definició dels llocs de difícil cobertura, unificant aquest concepte retributiu.

El lloc de treball de difícil cobertura és una categoria professional o especialitat la provisió de la qual es veu dificultada per raons d'índole tècnica o geogràfica. Per fer atractius aquests llocs (i zones) es crea un complement retributiu complementari.

A l'IBSalut es consideren places i llocs de treball de difícil cobertura ocupats per personal estatutari sanitari de les categories A1 i A2, metges i infermeres, respectivament, que treballen a les àrees de salut de Menorca, Eivissa i Formentera.

Fins ara, els qui cobrien llocs de difícil cobertura del personal A1, percebien 4.800 euros repartits en 12 mesos; mentre, en el cas d'una persona A2 eren 250 euros mensuals.

Unes quantitats les quals es pretén augmentar. De manera que, "a partir de gener de 2024", segons ha informat la consellera, "el complement d'A1 arribarà a 6.600 euros i a 4.800 euros l'A2".

LLOCS DE MOLT DIFÍCIL COBERTURA

Finalment, amb aquest nou Decret, en aquells supòsits en els quals existeixi un dèficit estructural en la provisió i concorri una necessitat urgent que impedeixi garantir la cartera de serveis de l'àrea de salut corresponent, el Consell de Govern, a instàncies del director general de l'IBSalut, podrà declarar noves places, zones o funcions de molt difícil cobertura, tenint en compte la insularitat com a fet diferenciador.

La resolució del Consell de Govern concretarà les quanties a percebre per aquests professionals, així com la durada de la mesura. Aquestes quantitats podran arribar fins a un increment màxim del 300 per cent per sobre del complement actual dels llocs qualificats com de difícil cobertura.