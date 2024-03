El Govern avisa que no hi ha cap vaga convocada a les presons: "S'exposen al règim sancionador"

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha recordat aquest dilluns en una roda de premsa que no hi ha cap vaga convocada formalment a les presons, per la qual cosa el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, ha avisat que els funcionaris que protesten i no acudeixen al seu lloc de feina "s'exposen al règim sancionador".

"No sé si qualificar-ho de vaga encoberta, però és evident que si no hi ha una situació clara de vaga els treballadors i treballadores han d'anar a treballar, és la seva obligació", ha contestat Ubasart en preguntar-li si creu que els empleats públics estan fent una vaga encoberta.

Sobre si preveuen sancions o alguna mesura per fer que tornin al seu lloc de feina, Calderó ha afegit: "L'obligació dels professionals és anar a treballar i si no compleixen amb les seves obligacions s'exposen al règim sancionador, és evident".