El Govern avança en la prevenció de riscos geològics amb un nou dron amb sensors

EL GOVERN DE LA GENERALITAT
BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), entitat dependent del Departament de Territori de la Generalitat, ha adquirit un dron equipat amb un sensor per 32.452 euros, sense IVA, per potenciar la vigilància i mitigació dels riscos geològics a Catalunya, especialment a zones abruptes i muntanyoses de difícil accés.
L'institut té l'objectiu d'incrementar la seguretat de les persones i els béns i mitigar impactes associats als riscos geològics, especialment davant els efectes derivats del canvi climàtic, informa aquest dilluns el Govern en un comunicat.
En concret, el dron permetrà estudiar fluxos torrencials i quantificar-ne els canvis morfològics, fer un monitoratge 4D de les deformacions del terreny, millorar la modelització de futurs episodis i definir mesures de protecció més eficients.