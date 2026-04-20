20/04/2026 16:28

El Govern avança en la prevenció de riscos geològics amb un nou dron amb sensors

Imatge del dron per evitar riscos geològics
EL GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), entitat dependent del Departament de Territori de la Generalitat, ha adquirit un dron equipat amb un sensor per 32.452 euros, sense IVA, per potenciar la vigilància i mitigació dels riscos geològics a Catalunya, especialment a zones abruptes i muntanyoses de difícil accés.

L'institut té l'objectiu d'incrementar la seguretat de les persones i els béns i mitigar impactes associats als riscos geològics, especialment davant els efectes derivats del canvi climàtic, informa aquest dilluns el Govern en un comunicat.

En concret, el dron permetrà estudiar fluxos torrencials i quantificar-ne els canvis morfològics, fer un monitoratge 4D de les deformacions del terreny, millorar la modelització de futurs episodis i definir mesures de protecció més eficients.

Contador

