El Govern avança que hi haurà més casos positius de senglars afectats per la PPA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Les captures de senglars han augmentat en els últims dies
BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha avançat que es preveu que apareguin més casos positius de senglars afectats pel virus de pesta porcina africana (PPA) en els pròxims dies, sempre dins el radi de 6 quilòmetres de més risc.
Ho ha explicat durant la comissió d'Agricultura celebrada aquest dimarts, en la qual ha fet un balanç sobre la situació a Catalunya, on actualment s'han analitzat 863 senglars, dels quals 64 han donat positiu i encara estan en espera de rebre alguns resultats, la qual cosa explicaria les previsions que augmenti la xifra d'animals infectats.
En el radi d'afectació de la PPA, Ordeig també ha explicat que s'ha intensificat la captura de senglars, i en els pròxims dies s'activaran les societats de caça perquè s'uneixin a les captures i redueixin al màxim la població de senglars.
"Les prioritats continuen sent les mateixes i els objectius s'han assolit", com ho és la contenció del brot en el radi de 6 quilòmetres o evitar que entrés al circuit de 59 granges situades a la zona, ha valorat el conseller a l'inici de la Comissió.
Durant la sessió, la directora general d'Agricultura, Rosa Altisent, ha aprofitat per explicar els punts bàsics del Pla de Bioseguretat 360, que té l'objectiu d'elevar la seguretat del sector agroalimentari català en brots com els de la PPA i que contempla l'elaboració d'un mapa territorial per nivell de risc, la creació d'una comissió tècnica o la designació de responsables de bioseguretat per zones al territori.