El Govern avança fins al 80% dels ajuts europeus per rehabilitar habitatges per incentivar-los

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha resolt avançar fins al 80% de la subvenció europea destinada a la rehabilitació d'habitatges per incentivar l'entrada de més peticions.

La Conselleria de Territori de la Generalitat preveu arribar a la rehabilitació de 58.000 habitatges fins al juny del 2026, informa en un comunicat d'aquest divendres.

Per fer-ho, també ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de juny del 2024 i ha augmentat el pressupost en 41,4 milions d'euros.

En concret, aquestes mesures afecten els ajuts a les actuacions en edificis; a la millora de l'eficiència energètica en habitatges i a l'elaboració del llibre de l'edifici i del projecte.

D'altra banda, espera ampliar el termini de presentació de sol·licituds i establir avançaments per a les actuacions de rehabilitació als barris.

La Conselleria ha assenyalat la "dificultat existent en l'activació de la demanda" d'aquests ajuts europeus, que ha atribuït a l'augment de costos per la inflació, i ha retret al Govern central que --textualment-- no hagi articulat línies de finançament per suportar els diferencials.