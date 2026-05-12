El Govern autoritza 138,5 milions per pal·liar danys per emergències a Catalunya i altres comunitats

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 12 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat un acord per import de 138,5 milions d'euros per pal·liar els danys a les zones afectades per les emergències de Protecció Civil de diferent naturalesa esdevingudes entre el 10 de novembre de 2025 i 9 de febrer de 2026 en les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Balears, La Rioja i Regió de Múrcia, així com a la ciutat autònoma de Ceuta.
En concret, el Consell de Ministres ha aprovat un acord pel qual s'autoritzen els límits i el nombre d'anualitats per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, per possibilitar al Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica la convocatòria de subvencions per pal·liar els danys a les zones afectades per les emergències en aquestes regions.
La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local va sol·licitar autorització per fixar els límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, a fi de possibilitar la convocatòria de subvencions per pal·liar els danys a les zones afectades.
Tenint en compte la previsió de terminis, està previst que la convocatòria d'ajudes es produeixi en el segon trimestre de 2026, mentre que la resolució d'assignació de les subvencions, així com l'inici de la seva execució pressupostària es realitzarà en el tercer trimestre de 2026, perllongant-se aquesta última fase en els exercicis 2026 a 2031.
La convocatòria tindrà un import total màxim de 138.504.449,79 euros entre els anys 2026 i 2031.