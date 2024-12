El Govern augmenta fins a 18,5 milions els ajuts de l'Estratègia Alimentària de Catalunya

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha publicat la segona convocatòria dels ajuts de l'Estratègia Alimentària de Catalunya, que arribaran als 18,5 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dilluns.

L'objectiu dels ajuts és impulsar la transformació del sistema agroalimentari per avançar en clau ambiental, social i econòmica, i fer front a reptes com el canvi climàtic, la falta de relleu generacional, el malbaratament alimentari o el desequilibri en la distribució de valor entre els diferents graons de la cadena.

La convocatòria compta amb 10 línies d'ajuts i la Generalitat ha justificat augmentar l'import en 7,8 milions pel fet que aquests ajuts són plurianuals per "ampliar l'execució dels projectes".

A més, s'inclou una dotació extraordinària de 3,5 milions cedits pel Fons de Transició Nuclear, que es repartiran augmentant el percentatge de l'ajut als municipis catalogats com a nuclears.

La Conselleria liderada per Òscar Ordeig ha destacat que destinarà 1,15 milions a un nou ajut per fomentar les infraestructures compartides per a la distribució i la comercialització conjunta de productes agroalimentaris.