El Govern atorga més d'1,35 milions en ajuts a la diversificació agrària a Catalunya

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat 11 sol·licituds d'ajuts a la diversificació agrària en explotacions catalanes, per un import total de més d'1,35 milions d'euros, que generen un volum d'inversió de més de 3,38 milions, informa en un comunicat aquest divendres.
Aquesta resolució correspon a una primera part dels ajuts a la diversificació agrària del contracte global d'explotació (CGE) 2025 i té l'objectiu de fomentar les inversions que permetin generar rendes complementàries, reforçar la viabilitat de les explotacions agràries i afavorir el desenvolupament econòmic del món rural.
Gran part de les inversions auxiliades es concentren en la creació i millora d'establiments de turisme rural i agroturisme, la rehabilitació d'edificacions per a usos turístics, a més d'activitats de transformació i comercialització de productes agraris.
Els expedients aprovats es distribueixen principalment per les demarcacions de la Catalunya Central, Lleida i Girona, amb una presència destacada de projectes vinculats al turisme rural a comarques com Osona, el Solsonès, la Segarra o l'Alt Empordà.
Es continua treballant per valorar la resta d'expedients que completaran l'aprovació de les sol·licituds d'aquesta convocatòria, que es publicaran pròximament.