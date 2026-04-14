El Govern atorga la Creu de Sant Jordi a Julia Otero, Fermí Puig i a la Fundació Ernest Lluch

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern, a proposta del departament de Cultura, ha acordat atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat a la periodista Julia Otero, als actors Sílvia Munt i Enric Majó, a títol pòstum al cuiner Fermí Puig i a la Fundació Ernest Lluch i la Fundació Pau Casals.
En un comunicat, expliquen que la Creu de Sant Jordi, que és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o entitat per part de la Generalitat, s'ha concedit a 20 persones i 10 entitats que, pels seus mèrits, han prestat "serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural".
També han estat distingides la filòsofa Victòria Camps; l'historiador Ramon Alberch; l'emprenedora social Carmen Armengol; l'escriptora Maite Carranza; l'artista plàstica Maria Àngels Domingo; l'artista Joan Fontcuberta; l'historiador i escriptor Salah Jamal; la dissenyadora Roser Marcé; l'empresari Miquel Martí; l'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà; l'empresària Ernestina Torelló; l'empresari Miguel Agustín Torres; l'empresària Anna Vallès i l'investigador en psicologia Ignasi Vila.
A TÍTOL PÒSTUM
A títol pòstum, a més de Fermí Puig, el Govern ha volgut reconèixer la trajectòria de compromís amb l'acció social i el desenvolupament del tercer sector a Catalunya de l'educador Enric Morist a més de la carrera acadèmica i de recerca en l'àmbit dels estudis bíblics del teòleg Josep Rius.
En l'apartat d'entitats, la Generalitat ha concedit el premi a l'Agrupació Coral Flors d'Urgell per la seva trajectòria centenària ininterrompuda en la promoció de la música coral i la cultura catalana; a l'aportació a l'àmbit musical i la seva contribució a la vida social i cultural de les Terres de l'Ebre de la Banda de Música de Benissanet; a la trajectòria de 75 anys del Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, i a la promoció de la música de la coral Capella Santa Maria de Puigcerdà.
A la Fundació Ernest Lluch li reconeixen la seva promoció del diàleg com a eina d'entesa i la preservació del llegat intel·lectual de Lluch; a la Fundació Pau Casals el seu treball per la preservació i difusió del llegat musical i els valors humanistes de la seva figura, i a la Universitat de Barcelona (UB) la seva llarga trajectòria al servei del coneixement, la recerca i la formació universitària.
Altres entitats premiades han estat el Grup Cultural de la Dona de Solivella per la seva contribució a la dinamització social i cultural del municipi i la Conca de Barberà (Tarragona); els Pastorets de Calaf per la seva trajectòria en la preservació i difusió del teatre popular català, i T'acompanyem per la seva tasca d'acompanyament de persones a l'atur i en la promoció de la inserció laboral i la inclusió social de col·lectius en situació de vulnerabilitat.
PARITAT DE GÈNERE
Com en les edicions anteriors, l'elecció dels premiats ha respectat la paritat de gènere i ha volgut reflectir "la diversitat de camps" en què treballen les persones i les entitats guardonades.
La distinció es va crear el 1981 i qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s'atorgui la Creu de Sant Jordi a una persona, bé sigui física o jurídica.