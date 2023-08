El Govern assistirà a la manifestació de l'ANC de el 11S però no concreta si anirà Aragonès

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha anunciat que el Govern assistirà a la manifestació de la Diada de l'11 de setembre organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ACN), encara que no ha concretat si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anirà a aquesta mobilització.

En roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu ha afirmat que l'Executiu català estarà "si és una manifestació reivindicativa i inclusiva", després que els representants del Govern s'absentessin en la de l'any passat.

Plaja ha assegurat que "l'any passat hi havia un context i aquest any hi ha un altre", en ser preguntada pel canvi de posicionament del Govern sobre la seva participació en la mobilització, i ha afegit que el punt de partida de la de 2022 no era inclusiu.

"Avui els puc avançar que el Govern estarà en la manifestació, no puc entrar en més detalls", ha sostingut en ser preguntada per quins membres del Govern estaran presents a la protesta independentista.

Plaja ha especificat que "en els propers dies" es concretarà l'agenda del president per la Diada, que començarà amb actes previs des del 7 fins a el 11 de setembre.