El Govern assegura que es reunirà amb Collboni quan s'hagi constituït el cartipàs municipal

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assegurat que el Govern es reunirà amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quan s'hagi constituït el cartipàs municipal a l'Ajuntament de Barcelona.

"Treballarem intensament amb el nou alcalde i el seu equip de govern per resoldre els reptes de Barcelona, que no són pocs i són els nostres reptes com a govern de la Generalitat", ha sostingut Vilagrà en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.

Així mateix, la consellera ha criticat que el pacte que va permetre la investidura de Collboni és un "pacte gestat des de Madrid" i ha defensat que Barcelona es governa des de Barcelona.

"Va ser un pacte per evitar que els independentistes no fóssim al govern com va passar el 2019 per evitar que (Ernest)Maragall fos alcalde", ha lamentat.

"No entraré en si es va aconseguir (l'alcaldia) amb més o menys ètica o principis", ha resolt la consellera.