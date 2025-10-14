El Govern assegura que mantenen el calendari actual de tancament de les nuclears catalanes

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts que mantenen el calendari actual de tancament de les centrals nuclears catalanes, a banda de l'impuls per a la implantació de les renovables.
Així ho ha manifestat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu després que l''ABC' hagi informat d'un suposat acord entre el Govern central, la Generalitat, Junts i ERC per allargar la vida de les nuclears catalanes.
"L'escenari que gestiona el Govern, per descomptat, és respectar el pla de tancament que en aquests moments està aprovat per a les nuclears catalanes i impulsar en la mesura del possible l'agilització i la planificació territorial d'implantació de les renovables a Catalunya", ha subratllat Paneque.