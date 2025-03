El Govern assegura que "en aquests moments" no té en l'agenda recuperar els JJOO d'hivern

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimarts que "en aquests moments el Govern de Catalunya no té en l'agenda, ni en el pla d'actuació, ni en l'agenda política" la celebració conjunta amb Aragó dels Jocs Olímpics d'hivern.

"Sí que hi va haver aquesta proposta, es pot escoltar, valorar, però en aquests moments aquesta qüestió no està en l'agenda política del Govern", ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts, preguntada per les paraules de la secretària general del PSOE a Aragó i ministra d'Educació i Esports, Pilar Alegría.

"És veritat que aquesta és una proposta. I el mateix president Illa va dir que sempre que arriben propostes les escoltem i les podem valorar", ha afegit.