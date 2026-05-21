El Govern aprovarà la setmana vinent 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciat aquest dijous que la setmana vinent aprovaran una oferta pública de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments.
Ho ha avançat al Parlament en la seva intervenció durant el debat de totalitat del projecte de llei d'ocupació pública catalana, en què ha agraït la contribució d'ERC i de Junts al fet que la Generalitat pogués recuperar aquesta competència.
"Suplim amb aquesta convocatòria, que no serà fàcil de 540 secretaris i interventors que el Govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials per al conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local", ha resumit.