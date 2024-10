El Govern aprovarà dimarts el text per iniciar la tramitació de l'Estatut de Municipis Rurals

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i les entitats municipalistes impulsores del projecte de llei de l'Estatut de Municipis Rurals han acordat el text que aprovarà dimarts el Consell Executiu per iniciar la tramitació parlamentària.

En un comunicat aquest dijous, el Govern ha destacat que, amb aquest impuls a l'Estatut de Municipis Rurals "es compleix un dels acords d'investidura amb ERC en els primers 100 dies al capdavant de la Generalitat".

Dalmau ha ressaltat la tasca de l'anterior executiu d'ERC per impulsar aquesta llei, que creu que marcarà "un punt d'inflexió en la vida del món rural".

Pel Govern, aquesta llei afavorirà 596 municipis de Catalunya de menys de 2.000 habitants, el 63% del total, i suposarà "un abans i un després" en polítiques públiques i per evitar la reculada poblacional.

Entre les mesures que contempla hi ha la creació d'un portal únic per reduir la burocràcia i deduccions fiscals per trasllat de residència a un municipi rural.