El Govern aprovarà el dimarts un decret per ajornar l'entrada en vigor de la nova taxa turística

Romero es mostra sorpresa que el Parlament hagi tombat el decret per ajornar-la a octubre

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha explicat que el Govern aprovarà en el Consell Executiu del proper dimarts un nou decret de caràcter retroactiu per ajornar l'entrada en vigor de la nova taxa turística, per evitar que s'apliqui a partir d'aquest 1 de maig.

Ho ha dit en declaracions als mitjans després que la Càmera catalana hagi rebutjat que aquesta taxa entri en vigor a l'octubre, tal com havien demanat alguns grups parlamentaris i alguns membres del sector turístic.

Romero s'ha mostrat sorpresa que el Parlament hagi tombat ajornar a octubre l'entrada en vigor, i ha afirmat que es "genera una situació estranya".

"TRAMITACIÓ TRANQUIL·LA"

Ha explicat que el sector turístic els havia demanat que la pujada de la taxa no entrés en vigor l'1 de maig "per no generar inseguretat jurídica" mentre es tramita el decret de pujada d'aquest impost com a projecte de llei.

"El Govern l'única cosa que pot fer és intentar resoldre-ho, aprovar un altre decret llei perquè no entri en vigor l'1 de maig i puguem fer una tramitació tranquil·la d'aquestes modificacions de la taxa", ha sostingut la consellera.

ES FARÀ DEVOLUCIÓ

Preguntada per si pot haver-hi un buit legal fins que s'aprovi un nou decret el dimarts, ha respost que es farà "la devolució" als empresaris als quals se'ls apliqui la nova tarifa, ja que el nou decret tindrà efectes retroactius.

Ha recomanat als empresaris no aplicar la nova taxa perquè la voluntat del Govern és que no entri en vigor aquest 1 de maig, i ha desitjat comptar amb el suport dels grups per convalidar aquest nou decret.

DONAR "L'ESQUENA Al SECTOR"

Ha criticat als grups que han votat en contra d'ajornar l'aplicació de la nova taxa --Junts, Comuns, Vox, PP i Aliança Catalana--, i els ha acusat de donar "l'esquena al sector, no al Govern".

Romero ha afegit que el Govern no es planteja retirar el decret per augmentar la taxa turística.

"S'ha convalidat amb 68 vots, crec que hi ha una voluntat majoritària. També hi ha hagut alguns grups que han parlat a favor, malgrat que, després, han votat en contra", ha afirmat.

Ha explicat que abans d'anunciar l'aprovació d'un nou decret ha parlat amb els Comuns i amb ERC: "Els dos estan d'acord amb que puguem mirar de resoldre aquesta situació", ha afegit.