El Govern aprovarà aquest dimarts el sostre de despesa per iniciar l'elaboració dels seus Pressupostos

Illa afirma que encara no han començat a negociar amb els seus socis, però confia en obtenir el seu suport
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el Govern aprovarà aquest dimarts a la reunió del Consell Executiu el sostre de despesa, com a pas previ a l'elaboració dels Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2026, que confia poder aprovar amb els seus socis d'investidura, Comuns i ERC.
Ho ha explicat en en una entrevista aquest dilluns de Catalunya Ràdio i TV3 recollida per Europa Press, en què ha afirmat que el Govern es troba en una fase de treball intern per ordenar les prioritats i fer un plantejament que pugui convèncer a ERC i Comuns: "És normal perquè són ells els que em van facilitar la investidura".
Ha assegurat que farà tot el que estigui a les seves mans per tenir pressupostos i que és l'únic escenari que contempla, perquè davant de la complexa situació internacional, veu bé tenir "un marc d'estabilitat a Catalunya i a Espanya".
CONDONACIÓ DEL DEUTE
Sobre el projecte de llei del Govern per assumir fins a 83.252 milions de deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), Illa ha assenyalat que comportarà un "estalvi molt important" que ha xifrat en uns 300 milions d'euros per al pròxim any, i que resoldria un desequilibri en el finançament, també per a altres comunitats.
"A causa d'un finançament desequilibrat durant l'època d'austeritat, algunes comunitats autònomes ens vam endeutar més del compte. Ara això s'esmena amb aquest mecanisme de condonació de deute que crec que va en la direcció correcta i que és una molt bona notícia per a Catalunya", ha defensat.
PRIMERS PRESSUPOSTOS D'ILLA
En cas de fer-ho, serien els primers Pressupostos que Illa aconseguiria aprovar des que és president, ja que l'anterior projecte ni tan sols va arribar al Parlament per la falta de suport parlamentari, i el Govern va aprovar 3 suplements de crèdit als comptes de la Generalitat per disposar dels seus ingressos extra.
No obstant això, el 2024 el Govern sí que va aprovar al Consell Executiu el sostre de despesa, que va situar en 37.783 milions d'euros.
RODALIES
Sobre el mal estat de la xarxa de Rodalies, Illa ha afirmat que es deu a molts anys de desinversió i a una gobernança que ha d'ajustar-se, ha dit, amb el traspàs a l'empresa mixta participada per la Generalitat.
Ha afirmat que és un tema que li preocupa i que per això es reunirà aquesta setmana amb els màxims responsables de Renfe i Adif, per avaluar les incidències de l'estiu i per seguir les properes intervencions a la xarxa, especialment les obres per desdoblar la via de l'R3 i els serveis alternatius que es disposin.
Preguntat per si les negociacions per al traspàs estan evolucionant correctament, ha respost que "van molt bé" i que el ministeri de Transports i la conselleria de Territori estan treballant bé en aquest àmbit.