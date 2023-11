El Govern aprovarà aquest dimarts mesures de preemergencia per la sequera que afectaran al consum

Aragonès sobre si caldrà portar aigua en vaixells: "Estarem preparats per si fa falta"



BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avançat que aquest dimarts l'Executiu català anunciarà mesures de preemergencia per la sequera i que afectaran al consum.

En una entrevista en TV3 i Catalunya Ràdio d'aquest dilluns recollida per Europa Press, ha avisat que la societat haurà de "consumir menys aigua" i ha recordat que el sector agrícola ja ha assumit restriccions.

També ha dit que aquest sector haurà d'afrontar mesures "de més intensitat" i ha afegit que repercutiran en la indústria i en altres sectors econòmics.

"Ens haurem d'acostumar al fet que el futur serà amb menys aigua", ha sostingut, i ha assegurat que, de no ser pels instruments emprats fins ara, la Generalitat hauria activat la fase d'emergència per sequera fa un any.

Aragonès ha detallat que algunes de les noves eines "són de caràcter molt tècnic, a nivell de pressió, a nivell d'actuacions molt concretes".

Preguntat per la possibilitat de portar aigua en vaixells, ha dit que estan "preparats" per si és necessari i ha dit que el Govern ha de preveure totes les opcions.